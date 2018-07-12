Всемирный банк оценил потери от отсутствия образования у девочек в 15—30 трлн долларов

Мировая экономика теряет от 15 трлн до 30 трлн долларов из-за ограничения доступа девочек к образованию.

Как сообщается в докладе Всемирного банка, во всем мире 89% девочек получают начальное образование, из них 77% получают неполное среднее образование.

«Ограниченные возможности для получения образования девочками и барьеры для завершения 12-летнего обучения обходятся странам в пределах от $15 триллионов до $30 триллионов...» — говорится в документе.

Эксперты отметили, что сейчас около 132 млн девочек по всему миру не учатся в школе.

Ранее Россия и США отказались от участия в докапитализации Всемирного банка.