Всемирный банк оценил потери от отсутствия образования у девочек в 15—30 трлн долларов
Мировая экономика теряет от 15 трлн до 30 трлн долларов из-за ограничения доступа девочек к образованию.
Как сообщается в докладе Всемирного банка, во всем мире 89% девочек получают начальное образование, из них 77% получают неполное среднее образование.
«Ограниченные возможности для получения образования девочками и барьеры для завершения 12-летнего обучения обходятся странам в пределах от $15 триллионов до $30 триллионов...» — говорится в документе.
Эксперты отметили, что сейчас около 132 млн девочек по всему миру не учатся в школе.
Ранее Россия и США отказались от участия в докапитализации Всемирного банка.ЭкономикаФинансы
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