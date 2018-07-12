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Названа стоимость минимального набора продуктов питания в Пермском крае

13:34, 12.07.2018
Названа стоимость минимального набора продуктов питания в Пермском крае
Фото: pixabay.com

Стоимость минимального набора продуктов питания в Пермском крае составила 3869 рублей. Данные на конец июня приводит Пермьстат.

Увеличение с прошлого года составило 7,4%. Прикамье находится на втором месте по стоимости набора, уступая Самарской области с показателем в 4059 рублей. Минимальная стоимость зафиксирована в Саратовской области — 3338 рублей.

В целом стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце июня 2018 года составила 4060,3 рубля в расчете на месяц.

Напомним, в минимальный набор продуктов питания входит 33 наименования — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.

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