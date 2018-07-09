Матчи ЧМ-2018 на «Казань Арене» посетили более 250 тысяч человек

Шесть матчей чемпионата мира по футболу, которые прошли на стадионе «Казань Арена» с 16 июня по 6 июля, увидели 254,4 тыс. человек — в среднем одна игра собирала 42,4 тыс.зрителей.



Как сообщает пресс-служба мэрии города, это позволило Казани войти в пятерку городов-лидеров по посещаемости матчей ЧМ.

Самыми посещаемыми стали матчи сборных Польши с Колумбией 24 июня и Бразилии с Бельгией 6 июля — их увидели почти 42,9 тыс. зрителей при 95% заполняемости стадиона. Примерно такое же число зрителей было на матчах сборных Франции и Аргентины 30 июня.

Самым малопосещаемым матчем в Казани стал матч сборных Франции и Австралии (41 тыс. зрителей).

В целом матчи ЧМ-2018 в России с 14 июня по 7 июля посетили более 2,7 млн человек, или в среднем 46 тыс. за матч.