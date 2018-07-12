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Президент «Авангарда»: «Выкрали тренера по физподготовке у «Ак Барса» по рекомендации Морозова»

10:39, 12.07.2018

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о переходе бывшего тренера по физподготовке «Ак Барса» в омский клуб.

«Мы подобрали отличный тренерский штаб, в который вошли Жак Клотье, много работавший с Хартли, Майк Пелино и Сергей Звягин, прекрасно знающие КХЛ, Дмитрий Рябыкин, прогрессирующий каждый год. Также буквально выкрали у «Ак Барса» тренера по физической подготовке Брэндона Бови, с которым казанцы выиграли Кубок Гагарина. Большую роль сыграл в этом Алексей Морозов, от которого мы получили качественный релиз по Бови», — передает слова Сушинского корреспондент «Чемпионата».

Напомним, ранее стало известно, что тренер казанского «Ак Барса» Брэндон Бови продолжит свою карьеру в «Авангарде».

СпортХоккей Татарстан
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