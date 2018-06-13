Тренер «Ак Барса» по физподготовке Брэндон Бови перешел в омский «Авангард»

Омский «Авангард» объявил о переходе в клуб тренера «Ак Барса» по физической подготовке Брэндона Бови. Условия контракта с 37-летним специалистом не разглашаются.

«За годы работы в КХЛ Бови успел зарекомендовать себя как хороший специалист. Команды, с которыми он работал, добивались впечатляющих результатов, и это соответствует нашему стремлению побеждать. Мы настроены решать самые серьезные задачи, поэтому для нас очень важно, что его методики тренировок позволяют подвести хоккеистов к сезону в оптимальном состоянии и предотвратить травмы. Кроме того Брэндон неплохо понимает и говорит по-русски, мы уверены, что он отлично вольется в команду», — приводит слова президента «Авангарда» Максима Сушинского официальный сайт клуба.