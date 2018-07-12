К 2021 году власти Саратова построят детскую железную дорогу

В парке Победы в Саратове планируется создание детской железной дороги, общая протяженность которой составит порядка 2 км.

Соответствующее соглашение подписали начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, губернатор Валерий Радаев и глава города Михаил Исаев. По задумке авторов дорога станет железнодорожным предприятием, одновременно выполняя функцию учреждения дополнительного образования.

«Строительство детской железной дороги позволит создать около 30 дополнительных рабочих мест и принять на обучение до 800 воспитанников», — приводит слова Альмеева издание «Коммерсант».

Планируется создание единого комплекса, который будет включать в себя учебно-производственные здания-станции, локомотивное депо, путевое хозяйство и вагонный парк. Дорога должна появиться к 2021 году.

Напомним, дата начала строительства ВСМ Москва — Казань станет известна в октябре.