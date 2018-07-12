В Саратове компания пыталась подкупить чиновника Росприроднадзора

Саратовскую компанию «Живая вода» оштрафовали на 1 млн рублей за дачу взятки чиновнику.

Установлено, что учредитель организации передал деньги заместителю начальника отдела экологического надзора управления регионального Росприроднадзора.

Бизнесмен хотел, чтобы юридическое лицо не было привлечено к административной ответственности за нарушение режима использования земельных участков в водоохранных зонах, рассказали в Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Решением суда его признали виновным.

Напомним, ранее СК возбудил дело против гендиректора аэропорта Якутска по подозрению в получении взятки.