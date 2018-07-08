СК возбудил дело против гендиректора аэропорта Якутска по подозрению в получении взятки

Суд арестовал генерального директора аэропорта Якутска Николая Местникова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

По версии следствия, за несколько лет подозреваемый путем вымогательства получил от местных предпринимателей взятку в виде денег в сумме 14 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту Якутска, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

Отмечается, что подозреваемый был арестован по ходатайству следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что гендиректора кировского аэропорта «Победилово» Алексея Легконравова задержали по подозрению в хищении 30 млн рублей. Позднее в МВД эту информацию опровергли.