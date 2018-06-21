На «Нижнекамскнефтехиме» запустили новое производство изобутилена

На заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим» запустили новое производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год.

Новую установку осмотрел президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Руслан Шигабутдинов, член совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Владимир Бусыгин и генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин, после чего они нажали на символическую кнопку пуска производства.

Ввод в эксплуатацию установки по производству изобутилена является вторым инвестиционным проектом на заводе изопрена-мономера в рамках масштабной программы по увеличению выпуска изопренового каучука до 330 тыс тонн в год. Всего на заводе запланировано три инвестиционных проекта: первый был реализован в сентябре 2017 года, когда на заводе запустили установку по выпуску формальдегида. Третий этап, по модернизации производства изопрена, компания планирует реализовать в ближайшее время.

Во время открытия производства состоялась церемония награждения работников завода изопрена-мономера. Награды вручил президент Татарстана Рустам Минниханов. Директор завода по производству изопрена-мономера Рустам Гусамов и аппаратчик газоразделения завода по производству изопрена-мономера Илдар Сибгатуллин получили почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан», электромонтеру по ремонту и обслуживанию электро-оборудования управления по эксплуатации и ремонту электрооборудования заводов I промышленной зоны Валерию Демину присвоили почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан». Заместитель главного механика завода по производству изопрена-мономера Евгений Россиев получил Благодарность Президента Республики Татарстан, слесарю-ремонтнику завода по производству изопрена-мономера Ильшату Якупову вручили Почетную грамоту Министерства энергетики России. Начальник цеха дегидрирования изобутана (ИФ-2,3) №1825 Равиль Валиуллин и слесарь-ремонтник завода по производству изопрена-мономера Раиф Хакимов получили Почетную грамоту главы НМР.

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