В Казахстане вступил в силу закон о праве первого президента пожизненно возглавлять Совбез
Закон «О Совете безопасности Республики Казахстан», в котором закрепляется право первого президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны, вступил в силу.
Теперь Совет — не консультативно-совещательный орган, а координирующий конституционный. Совет будет координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана, сообщает ТАСС.
Напомним, в мае парламент Казахстана закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности.ОбществоВласть
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