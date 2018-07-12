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В Казахстане вступил в силу закон о праве первого президента пожизненно возглавлять Совбез

07:28, 12.07.2018
В Казахстане вступил в силу закон о праве первого президента пожизненно возглавлять Совбез
Фото: kremlin.ru

Закон «О Совете безопасности Республики Казахстан», в котором закрепляется право первого президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны, вступил в силу.

Теперь Совет — не консультативно-совещательный орган, а координирующий конституционный. Совет будет координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана, сообщает ТАСС.

Напомним, в мае парламент Казахстана закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности.

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