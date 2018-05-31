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Парламент Казахстана закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности

09:07, 31.05.2018
Парламент Казахстана закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности
Фото: kremlin.ru

Верхняя палата парламента Казахстана одобрила закон о Совете безопасности, закрепляющий право за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым пожизненно возглавлять Совет безопасности.

Также одобренный казахстанским Сенатом документ наделяет Совет статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности.

Состав Совбеза в законе предлагается формировать главе государства по согласованию с председателем, сообщает «РИА Новости».

После одобрения Сенатом документ считается принятым парламентом в целом. Теперь он направлен на подпись самому Назарбаеву.

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