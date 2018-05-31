Парламент Казахстана закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности
Верхняя палата парламента Казахстана одобрила закон о Совете безопасности, закрепляющий право за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым пожизненно возглавлять Совет безопасности.
Также одобренный казахстанским Сенатом документ наделяет Совет статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности.
Состав Совбеза в законе предлагается формировать главе государства по согласованию с председателем, сообщает «РИА Новости».
После одобрения Сенатом документ считается принятым парламентом в целом. Теперь он направлен на подпись самому Назарбаеву.ОбществоВласть
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