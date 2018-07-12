В аппарате правительства РФ создали департамент по законопроектной деятельности
В аппарате российского кабинета министров создан департамент обеспечения законопроектной деятельности правительства России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Образовать в структуре аппарата правительства Российской Федерации департамент обеспечения законопроектной деятельности правительства Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения от 11 июля.
Другим распоряжением премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем нового департамента экс-главу управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан Дмитрия Жуйкова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра юстиции Максима Травникова начальником управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым