Башкирская экспедиция присвоила имя Мустая Карима одному из пиков в Кабардино-Балкарии
Башкирское отделение Русского географического общества совершило экспедицию в горы Кабардино-Балкарии. Безымянный пик Главного Кавказского хребта получил имя Мустая Карима.
На высоте 3 555 метров была установлена табличка со стихотворением башкирского литератора, передает «Медиакорсеть».
«Вершина выбрана неслучайно — рядом высится пик народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева — большого друга Мустая Карима», — сообщает издание.
В фонде имени Мустая Карима отметили, что третьим пиком в Чегемском ущелье является пик другого поэта Алима Кешокова.ОбществоКультура Башкортостан
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