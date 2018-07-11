Новости общества

18:03 МСК
Новости раздела
Общество

Башкирская экспедиция присвоила имя Мустая Карима одному из пиков в Кабардино-Балкарии

19:49, 11.07.2018 1

Башкирское отделение Русского географического общества совершило экспедицию в горы Кабардино-Балкарии. Безымянный пик Главного Кавказского хребта получил имя Мустая Карима.

На высоте 3 555 метров была установлена табличка со стихотворением башкирского литератора, передает «Медиакорсеть».

«Вершина выбрана неслучайно — рядом высится пик народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева — большого друга Мустая Карима», — сообщает издание.

В фонде имени Мустая Карима отметили, что третьим пиком в Чегемском ущелье является пик другого поэта Алима Кешокова.

ОбществоКультура Башкортостан
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем