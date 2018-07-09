Экс-главу совета директоров банка «Советский» объявили в розыск

МВД объявило в федеральный розыск сына владельца банка «Советский» и экс-председателя совета директоров кредитной организации Станислава Митрушина.



Следователи подозревают его в совершении преступления по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере).

«Вскоре Митрушина могут объявить и в международный розыск», — передает РБК со ссылкой на источник в полиции.

В Тверском суде подтвердили, что Митрушин был заочно арестован по ходатайству следственного департамента МВД России.

Ранее Центробанк России предоставил «Автовазбанку» депозит на сумму 34,2 млрд руб. для выкупа проблемных активов банка «Советский», который лишили лицензии. Банк пытались спасти с 2015 года, а его санацией занимался обанкротившийся «Татфондбанк». В феврале «Советский» был передан в фонд ЦБ, созданный специально для оздоровления.