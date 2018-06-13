В Татарстане утонул ребенок за рулем авто

Трагедия произошла 12 июня в 15 часов в Зеленодольском районе Татарстана на полуострове Щурячий. За руль легковушки ВАЗ сел пятилетний мальчик, завел машину и съехал на ней с берега прямо в Волгу.

Где в этот момент находился владелец машины и родители ребенка, источники «Реального времени» не сообщают. Впрочем известно, глубина реки на этом участке — от 5 до 9 метров.

Лишь к 18 часам прибывшие на место спасатели смогли извлечь из воды тело ребенка. Теперь этой историей занимается Следком.