В Татарстане нашли санкционные томаты и сыр «Дорблю»

Камская транспортная прокуратура с участием специалистов Россельхознадзора по РТ и Татарстанской таможней проверила прилавки Татарстана на наличие «санкционных» продуктов питания.



В Нижнекамске ведомства выявили у индивидуального предпринимателя наличие в розничной продаже сыра Dorblu classic из Германии, а в Альметьевске на складе у индивидуального предпринимателя — 51 кг томатов черри из Турции. Томаты изъяли и уничтожили на полигоне ТБО Альметьевск, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, в целях защиты потребителя от некачественной продукции в настоящее время на территорию России разрешен ввоз томатов только 14 турецким предприятиям.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 1 мая полностью снимает ограничения на поставки томатов из Турции.