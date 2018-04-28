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В Татарстане нашли санкционные томаты и сыр «Дорблю»

07:44, 28.04.2018 1
В Татарстане нашли санкционные томаты и сыр «Дорблю»
Фото: pixabay.com

Камская транспортная прокуратура с участием специалистов Россельхознадзора по РТ и Татарстанской таможней проверила прилавки Татарстана на наличие «санкционных» продуктов питания.

В Нижнекамске ведомства выявили у индивидуального предпринимателя наличие в розничной продаже сыра Dorblu classic из Германии, а в Альметьевске на складе у индивидуального предпринимателя — 51 кг томатов черри из Турции. Томаты изъяли и уничтожили на полигоне ТБО Альметьевск, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, в целях защиты потребителя от некачественной продукции в настоящее время на территорию России разрешен ввоз томатов только 14 турецким предприятиям.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 1 мая полностью снимает ограничения на поставки томатов из Турции.

БизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:17
    Хорошая новость, позитивная такая! Дело антисанкций в надежных руках!
    Пословицу ещё можно было пустить сверху так, в качестве эпиграфа, эту про кота, который эта, чистота залог здоровья, каждые пять минут, в связи с незанятостью!
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