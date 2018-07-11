Совет директоров «Уфаоргсинтеза» оставил председателем топ-менеджера «Роснефти» Александра Романова

Совет директоров ПАО «Уфаоргсинтез» вновь избрал председателем совета Александра Романова, назначенного в апреле 2017 года, после перехода «Башнефти» под контроль «Роснефти».

Романов был избран на заседании совета директоров предприятия, состоявшемся 6 июля, следует из сообщения «Уфаоргсинтеза».

Романов занимает пост вице-президента «Башнефти» по нефтепереработке и нефтехимии («Уфаоргсинтез» является нефтехимическим активом компании). Ранее топ-менеджер занимал руководящие должности в «Ярославнефторгсинтезе», возглавлял НПЗ в Саратове и успел поработать в Татарстане.