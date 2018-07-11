Новоиспеченный «юлаевец» Вячеслав Основин: «В Сочи со своим тренером готовился к сезону»

Часть игроков ХК «Салават Юлаев» 11 июля прошли традиционный углубленный медицинский осмотр в рамках подготовки к новому сезону. В Республиканском кардиологическом центре в Уфе тесты сдала первая группа «юлаевцев», в числе которых были и новички команды, сообщает пресс-служба уфимского клуба.



Новобранец «Салавата Юлаева» нападающий Вячеслав Основин поделился своими первыми впечатлениями: «Рад оказаться в Уфе. «Салават Юлаев» — клуб с самыми высокими задачами. Отдохнул хорошо: ездили с девушкой в Мексику, гостили в Челябинске у родителей. Также был двухнедельный цикл — в Сочи со своим тренером готовился к сезону».