Электронный дискаунтер «Ситилинк» открывает второй магазин в Казани

13 июля в Казани состоится открытие второго магазина «Ситилинк». Электронный дискаунтер расположится на цокольном этаже торгового центра «Победа» на улице Закиева, дом 1. В честь открытия федеральная сеть дарит потрясающую возможность совершать как никогда выгодные покупки, получать к ним максимум приятных сюрпризов и просто хорошее настроение.

С 13 по 15 июля в новом магазине установлены специальные низкие цены на ряд товаров. Например, ноутбук HP 14-bw000ur можно будет купить за 10 990 рублей, планшет PRESTIGIO Muze 8 LED 3G — за 2 690 рублей, телевизор DIGMA диагональю 32 дюйма — за 7 990 рублей. Также будет действовать одна из самых любимых покупателями акций — «1000 товаров по рублю». По ее условиям, при покупке на сумму от 1000 рублей второй товар из указанного списка продается за 1 рубль. Всем покупателям будет выдаваться клубная карта дискаунтера, позволяющая накапливать бонусы и расплачиваться ими.

В «Ситилинк» 20% площади магазина занимает зона обслуживания с электронными терминалами, через которые покупатели делают заказ, а около 80% приходится на склад. Процесс покупки в «Ситилинке» прост, удобен и в среднем занимает 4—7 минут. Это прекрасный вариант для тех, кто ценит свое время и деньги, ведь в дискаунтере техника стоит в разы дешевле.

Новый магазин, как всегда, предложит жителям и гостям города широкий ассортимент компьютерной, цифровой, бытовой и садовой техники, офисной мебели и других категорий более чем 700 брендов.

Возможность покупки «здесь и сейчас» — огромный плюс для горожан, которым больше не надо ждать доставку в течение нескольких дней. Просто оформите заказ на сайте или в магазине через терминал и получите товар в самые короткие сроки. Забрать заказ можно непосредственно в любом из полноформатных магазинов по адресам: ул. Закиева, д.1 или ул. Сары Садыковой, д. 30, в пунктах выдачи «Ситилинк»-мини или оформить доставку на дом. Компания не прибегает к услугам сторонних курьерских компаний, покупатель всегда получает товар из рук сотрудника, поэтому все вопросы, связанные с доставкой, решаются быстро и легко.

На сайте «Ситилинк» можно узнать подробности по всем активностям и акциям в дни открытия магазина и ознакомиться со списком адресов магазинов и пунктов выдачи дискаунтера.

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