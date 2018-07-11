Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян в 2019 году

Уже в 2019 году коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян. Сами компании собирать эти данные не будут, однако банки, продавая долги, будут предоставлять им и информацию о владельцах.

По словам экспертов, новация нужна прежде всего для упрощения процесса идентификации должника, снижения психологического дискомфорта при коммуникациях и исключения ошибочных взысканий у добросовестных граждан, сообщают «Известия».

Напомним, с 1 июля российские банки приступили к массовому сбору биометрических параметров своих клиентов — изображения лица и голосовых слепков. В результате в России будет создана единая биометрическая система (ЕБС).

