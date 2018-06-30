ФНС не намерена отслеживать банковские переводы всех россиян

Налоговая не будет отслеживать денежные переводы всех граждан с карты на карту и запрашивать сведения о том, почему и с какой целью был сделан перевод.

«Право запрашивать информацию о движении средств по счетам физлиц, в том числе о карточных переводах, у нас есть давно — еще с 1 июля 2014 года. Однако такой запрос может быть сделан, только если в отношении этого физлица проводится налоговая проверка и при наличии согласия вышестоящего налогового органа. Например, если у нас есть информация, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью и получает доход. Или если этот факт выявился в ходе проверки компании или ее контрагентов»,— приводит «РИА Новости» слова замглавы контрольного управления ФНС Константина Новоселова.

Ранее стало известно, что ФНС осенью предоставит банкам доступ к данным о доходах заемщиков. Предполагается, что это позволит снизить процентные ставки по кредитам.