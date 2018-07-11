Ливень в Нижнем Новгороде разрушил набережную, построенную к ЧМ
На Волжской набережной Нижнего Новгорода ливень разрушил дорогу, построенную к чемпионату мира в России.
Дождь повредил часть тротуара, вода также вымыла песчаную подушку из-под дороги на проезжую часть, сообщает «Медиазона» со ссылкой на сообщество «Типичный Нижний Новгород».
В комментариях к посту жители города предполагают, что дорогу затопило из-за отсутствия ливневой канализации.
Разрушенная часть Волжской набережной была построена по заказу ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» в рамках развития дорожной инфраструктуры к ЧМ-2018
Всего на дорожные работы в районе стадиона «Нижний Новгород» из областного бюджета было выделено около 786 млн рублей. Какую часть этой суммы потратили на смытый ливнем участок, неизвестно.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым