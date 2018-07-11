Ливень в Нижнем Новгороде разрушил набережную, построенную к ЧМ

На Волжской набережной Нижнего Новгорода ливень разрушил дорогу, построенную к чемпионату мира в России.

Дождь повредил часть тротуара, вода также вымыла песчаную подушку из-под дороги на проезжую часть, сообщает «Медиазона» со ссылкой на сообщество «Типичный Нижний Новгород».

В комментариях к посту жители города предполагают, что дорогу затопило из-за отсутствия ливневой канализации.

Разрушенная часть Волжской набережной была построена по заказу ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» в рамках развития дорожной инфраструктуры к ЧМ-2018

Всего на дорожные работы в районе стадиона «Нижний Новгород» из областного бюджета было выделено около 786 млн рублей. Какую часть этой суммы потратили на смытый ливнем участок, неизвестно.