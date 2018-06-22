Власти Нижнего Новгорода назвали причиной затопления улицы Белинского свалку у гаражей

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Власти Нижнего Новгорода сообщили, что потоп 19 июня произошел из-за свалки, расположенной на территории гаражного комплекса. Глава администрации Владимир Панов дал четыре дня на расчистку.

«Речку Кову прочистят и приведут в порядок в течение 4 дней. Это должно предотвратить новые подтопления», — приводит его слова пресс-служба администрации.

Специалисты обнаружили, что мусор заблокировал реку в точке выхода из подземного коллектора. Таким образом, во время ливня вода поднялась и не смогла уйти, скопившись на дорогах.

Мэр сообщил, что сейчас власти города совместно со специалистами завершают формирование реестра городских территорий, которые сильнее всего подвержены подтоплениям. В течение месяца эксперты определят основные причины по каждому месту и предложат пути решения.

Напомним, что 19 июня после ливня, обрушившегося на несколько регионов Поволжья, в Нижнем Новгороде наблюдался сильный потоп.