СКР проверит попытку самоубийства молодой пары в Башкирии

В Башкирии Следком начал доследственную проверку по факту попытки самоубийства, совершенной молодой парой. Двадцатилетняя девушка скончалась, а ее партнер госпитализирован.

Рядом с телом девушки обнаружили канистру со стеклоочистителем, передает ГТРК Башкортостан.

Молодой человек с ранами доставлен в больницу.

СУ СКР по РБ выясняет все обстоятельства происшествия и мотивы поступка молодых людей.

Ранее в республике завели уголовное дело после того, как житель Ишимбая поджег себя перед зданием горадминистрации.