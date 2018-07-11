СКР проверит попытку самоубийства молодой пары в Башкирии
В Башкирии Следком начал доследственную проверку по факту попытки самоубийства, совершенной молодой парой. Двадцатилетняя девушка скончалась, а ее партнер госпитализирован.
Рядом с телом девушки обнаружили канистру со стеклоочистителем, передает ГТРК Башкортостан.
Молодой человек с ранами доставлен в больницу.
СУ СКР по РБ выясняет все обстоятельства происшествия и мотивы поступка молодых людей.
Ранее в республике завели уголовное дело после того, как житель Ишимбая поджег себя перед зданием горадминистрации.Происшествия Башкортостан
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