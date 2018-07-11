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Девелопер решил судиться с мэрией Уфы из-за объектов культурного наследия

10:28, 11.07.2018
Девелопер решил судиться с мэрией Уфы из-за объектов культурного наследия
Фото: google.ru/maps/скриншот

Компании девелоперской группы «Первый трест» подали в Арбитражный суд Башкирии иски к главному управлению архитектуры Уфы. Они намерены оспорить границы охранных зон, установленных возле объектов культурного наследия.

Речь идет о девяти зданиях на улицах Коммунистической, Октябрьской революции и Цюрупы, а также возле дворца культуры УЗЭМИК на проспекте Октября. Возле этих зданий планируется вести застройку, пишет «Коммерсант».

Компании-истцы просят исключить из планов изображения границы охранных зон, а также разделы, где упоминается о том, что находящиеся в пользовании земельные участки располагаются в защитной зоне.

По данным газеты, «Первый трест» связан с главой «Роскомснаббанка» Флюром Галлямовым.

Суд в качестве обеспечительной меры запретил мэрии Уфы применять спорные разделы градостроительных планов до рассмотрения исков по существу.

НедвижимостьБизнес Башкортостан
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