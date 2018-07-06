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В Пензе произошел крупный пожар в производственном здании

13:34, 06.07.2018
В Пензе произошел крупный пожар в производственном здании
Фото: google.ru/maps/скриншот

В ночь на пятницу в Пензе произошел крупный пожар. Загорелось административно-производственное здание на улице Молокова.

Пожар начался около 02.50 по московскому времени, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Огонь был ликвидирован только в 7.00. Площадь пожара составила около 3 тысяч кв. м, передает «РИА Новости» слова представителя МЧС.

Пострадавших в результате возгорания нет.

Спасатели отметили, что в одном из помещений располагался кондитерский цех.

Происшествия
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