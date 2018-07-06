В Пензе произошел крупный пожар в производственном здании
В ночь на пятницу в Пензе произошел крупный пожар. Загорелось административно-производственное здание на улице Молокова.
Пожар начался около 02.50 по московскому времени, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Огонь был ликвидирован только в 7.00. Площадь пожара составила около 3 тысяч кв. м, передает «РИА Новости» слова представителя МЧС.
Пострадавших в результате возгорания нет.
Спасатели отметили, что в одном из помещений располагался кондитерский цех.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым