В Пензе произошел крупный пожар в производственном здании

В ночь на пятницу в Пензе произошел крупный пожар. Загорелось административно-производственное здание на улице Молокова.

Пожар начался около 02.50 по московскому времени, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Огонь был ликвидирован только в 7.00. Площадь пожара составила около 3 тысяч кв. м, передает «РИА Новости» слова представителя МЧС.

Пострадавших в результате возгорания нет.

Спасатели отметили, что в одном из помещений располагался кондитерский цех.