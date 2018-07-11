Запуск процедуры учета беспилотников отложили на 2019 год

Правительство РФ не согласовало проект Минтранса по регистрации гражданских беспилотников. Запуск процедуры учета дронов отложили на 2019 год.

Отмечается, что министерству не удалось согласовать проект документа со всеми федеральными органами исполнительной власти. При этом у некоторых ведомств сохраняются противоположные позиции — от наделения владельцев максимальной свободой использования дронов до введения полного запрета. В связи с чем проект направили на доработку и поручили провести согласования со всеми органами, передают «Известия».

Напомним, обязательная постановка на учет БПЛА со взлетной массой от 250 г до 30 кг предусмотрена поправками в Воздушный кодекс РФ.