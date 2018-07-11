Внук Леонида Брежнева умер в Крыму

В Крыму на 58-м году жизни скончался один из внуков генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей.



Председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Кнырик сообщил ТАСС, что Брежнев скончался в результате инфаркта. «Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт», — передает РБК со ссылкой на крымское отделение партии «Родина».

Отмечается, что во время политической карьеры Андрей Брежнев неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму, баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, а также претендовал на должность вице-мэра Москвы.

В 2004—2014 годах был членом КПРФ. С 2016 года являлся членом партии «Родина».