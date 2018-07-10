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Учителя татарского языка выступили за обязательное изучение родных языков в школах РФ

22:10, 10.07.2018 1
Учителя татарского языка выступили за обязательное изучение родных языков в школах РФ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Учителя татарского языка выступили за изучение родных языков народов России в рамках обязательной школьной программы.

Согласно резолюции VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы, поправки к законопроекту об изучении родных языков должны обеспечить возможность получения образования на родных языках из числа языков народов России.

«Считаем необходимым закрепить этот подход в федеральных государственных образовательных стандартах и примерных образовательных программах, что станет гарантией сохранения родных языков народов РФ», — отмечается в документе.

Напомним, педагоги обвинили парламентариев в том, что предпочли политическую выживаемость национальной гордости. Подробнее о том, как обстоят дела с изучением татарского языка в регионах России, за что отдельные участники ругали депутатов и какие решения предлагает Москва — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:23
    ясен перец. без работы ведь остаются.
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