Учителя татарского языка выступили за обязательное изучение родных языков в школах РФ

Учителя татарского языка выступили за изучение родных языков народов России в рамках обязательной школьной программы.



Согласно резолюции VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы, поправки к законопроекту об изучении родных языков должны обеспечить возможность получения образования на родных языках из числа языков народов России.

«Считаем необходимым закрепить этот подход в федеральных государственных образовательных стандартах и примерных образовательных программах, что станет гарантией сохранения родных языков народов РФ», — отмечается в документе.

Напомним, педагоги обвинили парламентариев в том, что предпочли политическую выживаемость национальной гордости. Подробнее о том, как обстоят дела с изучением татарского языка в регионах России, за что отдельные участники ругали депутатов и какие решения предлагает Москва — в материале «Реального времени».

