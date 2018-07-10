За «Рубин» в контрольном матче дебютировал вратарь из второго норвежского дивизиона

С первых минут второго тайма контрольного матча с австрийской «Адмирой» в воротах казанского «Рубина» появился голкипер Алексей Городовой.

Вратарь, принадлежащий норвежскому клубу «Конгсвингер», проходит просмотр в казанском клубе. Его команда играет во втором дивизионе чемпионата Норвегии.

Ранее в первом тайме в стартовом составе казанцев появился Георгий Махатадзе, вернувшийся из аренды в хабаровском «СКА».

Отметим, что тренировочный сбор «Рубина» в Австрии продлится до 21 июля. Там казанцы сыграют контрольные матчи с клубами «Адмира Ваккер» (10 июля), «Хайдук» (14 июля), «Рединг» (20 июля).