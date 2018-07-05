Башкирия решила продать 10% Туймазинского завода автобетоновозов за 52,5 миллиона рублей

Власти Башкирии решили продать 10% акций ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (входит в структуру КАМАЗа). Начальная стоимость лота на аукционе составляет 52,5 млн рублей.

Аукцион проводит принадлежащее правительству РБ АО «Региональный фонд», передает «Интерфакс».

По данным агентства, КАМАЗ не будет участвовать в торгах.

Глава пресс-службы автогиганта Олег Афанасьев сообщил, что «КАМАЗ также заинтересован в партнерстве с Башкирией в отношении этих предприятий, рассчитывает, что республика останется акционером в них».