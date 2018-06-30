Население Удмуртии сократилось на 2,5 тысячи человек с начала года

На начало года численность населения Удмуртии составляла 1,5 млн человек. За пять месяцев она сократилсяь на 2 626 человек.

В январе—мае 2018 года в республике родились 6 937 малышей, что на 525 детей меньше, чем за тот же период прошлого года, подсчитали в Удмуртстате.

За те же пять месяцев в Удмуртии умерли 7 977 человек. Это на три человека больше чем в январе—мае 2017-го.

Размеры естественной убыли населения возросли в 2 раза (с 512 человек до 1 040 человек).

Основной причиной смерти населения по-прежнему остаются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 44% от общего числа умерших. На втором месте — новообразования (15%), на третьем — несчастные случаи (9%).

С начала года в республику прибыло 4 466 человек, выбыло за пределы Удмуртии 6 052 человека. Таким образом, миграционная убыль составила 1586 человек.