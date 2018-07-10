Песков назвал русофобией слова сенатора США о сравнении властей РФ с мафией

Слова американского сенатора Джона Кеннеди о том, что иметь дело с правительством РФ — все равно что с мафией, являются проявлением русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим русофобским давлением», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Госдума посетит США по приглашению американского Конгресса.