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Песков назвал русофобией слова сенатора США о сравнении властей РФ с мафией

14:36, 10.07.2018
Песков назвал русофобией слова сенатора США о сравнении властей РФ с мафией
Фото: minsvyaz.ru

Слова американского сенатора Джона Кеннеди о том, что иметь дело с правительством РФ — все равно что с мафией, являются проявлением русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим русофобским давлением», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Госдума посетит США по приглашению американского Конгресса.

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