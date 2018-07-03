Госдума посетит США по приглашению американского Конгресса

Депутаты Государственной думы приняли приглашение членов американского Конгресса посетить США. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



«Поступило приглашение посетить США с ответным визитом делегации Госдумы. О сроках не говорили», — сказал он, отметив, что депутаты приняли приглашение.

3 июля состоялась встреча делегации американских парламентариев со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группой депутатов от всех фракций, сообщает «Интерфакс».