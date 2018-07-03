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Госдума посетит США по приглашению американского Конгресса

15:54, 03.07.2018 3
Госдума посетит США по приглашению американского Конгресса
Фото: minsvyaz.ru

Депутаты Государственной думы приняли приглашение членов американского Конгресса посетить США. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Поступило приглашение посетить США с ответным визитом делегации Госдумы. О сроках не говорили», — сказал он, отметив, что депутаты приняли приглашение.

3 июля состоялась встреча делегации американских парламентариев со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группой депутатов от всех фракций, сообщает «Интерфакс».

ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 июля
    Не пускать их туда! Завербуют! Будут принимать потом законы проти Рассеи-матушки!!
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    Анонимно 03 июля
    Серьезно?) куда еще более "против" то?)
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    Анонимно 03 июля
    У них фантазея не твоей чета! Напридумають!
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