Дмитрий Песков стал спецпредставителем президента РФ по цифровому развитию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент подписал указ о специальном представителе президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития. Этим специальным представителем назначен Песков Дмитрий Николаевич, который возглавлял одно из направлений в АСИ», — цитирует пресс-секретаря Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее СМИ писали, что Песков из АСИ может стать новым советником Путина.