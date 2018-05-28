Новым советником Путина может стать Дмитрий Песков из АСИ

Новым советником президента России Владимира Путина может стать директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

По словам одного из них, назначение Пескова может состояться в ближайшие дни. Он будет курировать те же направления, что и в АСИ, уточняют источники издания.

В АСИ Песков отвечает за вопросы подготовки кадров, в том числе реформу среднего профессионального образования. Также директор направления «Молодые профессионалы» занимался организацией чемпионатов рабочих профессий WorldSkills.

Кроме того, Песков является координатором программы «Национальная технологическая инициатива», соруководителем группы «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика».

Сам Песков заявил, что продолжает работать в АСИ и не может комментировать слухи.



Сейчас у Владимира Путина девять советников. Однако президент еще не проводил переназначение своей администрации после выборов.



Напомним, Путин 7 мая официально вступил в должность президента РФ на новый срок.