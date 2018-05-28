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Новым советником Путина может стать Дмитрий Песков из АСИ

17:29, 28.05.2018
Новым советником Путина может стать Дмитрий Песков из АСИ
Фото: government.ru

Новым советником президента России Владимира Путина может стать директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

По словам одного из них, назначение Пескова может состояться в ближайшие дни. Он будет курировать те же направления, что и в АСИ, уточняют источники издания.

В АСИ Песков отвечает за вопросы подготовки кадров, в том числе реформу среднего профессионального образования. Также директор направления «Молодые профессионалы» занимался организацией чемпионатов рабочих профессий WorldSkills.

Кроме того, Песков является координатором программы «Национальная технологическая инициатива», соруководителем группы «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика».

Сам Песков заявил, что продолжает работать в АСИ и не может комментировать слухи.

Сейчас у Владимира Путина девять советников. Однако президент еще не проводил переназначение своей администрации после выборов.

Напомним, Путин 7 мая официально вступил в должность президента РФ на новый срок.

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