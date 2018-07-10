Кабмин поддержал предложение возвращать стоимость невозвратных авиабилетов в случае болезни родных

Правительство РФ поддержало законопроект о возмещении средств за невозвратные авиабилеты в случае болезни родственников.



Документ был внесен в Госдуму в марте этого года членом нижней палаты парламента Натальей Кувшиновой.

«Проектом федерального закона предусмотрено внесение в Воздушный кодекс Российской Федерации изменения, обеспечивающего признание случаев болезни пассажира или члена его семьи либо близкого родственника вне зависимости от факта их совместного следования на воздушном судне вынужденным отказом от воздушной перевозки. И дает возможность вернуть невозвратный билет с возвращением его стоимости. Законопроект поддерживается правительством Российской Федерации», — приводит RT выдержку из официального отзыва кабмина.

Ранее Минтранс потребовал хранить данные авиапассажиров в России.