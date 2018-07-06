Минтранс потребовал хранить данные авиапассажиров в России

Министерство транспорта уже больше года обсуждает локализацию систем бронирований с привлечением силовиков и авиакомпаний. Это дает «Ростеху» шанс вытеснить из страны иностранные системы бронирования.



Минтранс разработал и опубликовал 5 июля проект постановления правительства «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок», передают «Ведомости».

Проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России вычислительных комплексов (серверов) и баз данных систем, которые обеспечат бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.

Отмечается, что провайдер системы бронирования должен быть также зарегистрирован в России. Речь идет об инвенторных системах бронирования, в которых авиакомпании хранят данные о билетах. При этом требования не будут распространяться на глобальные дистрибутивные системы, через которые агенты и агрегаторы бронируют билеты.

Ранее Министерство финансов России предложило обнулить НДС на внутренние авиаперевозки, совершаемые между регионами страны.