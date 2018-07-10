Домагой Вида записал продолжение видео, где выкрикивает политические лозунги

Оскандалившийся после четвертьфинала хорватский футболист Домагой Вида, который после матча с Россией записал ролик, в котором выкрикивает «Слава Украине», рискует получить еще более жесткое наказание.

В Сеть попало еще одно видео, где Вида выпивает пиво и в состоянии алкогольного опьянения выкрикивает: «Слава Украине, Белград гори». Рядом с защитником сборной Хорватии сидит Ивица Олич, вошедший в тренерский штаб в 2017 году.

Напомним, что после первого ролика FIFA вынесла предупреждение Домагою Вида, а Хорватская федерация футбола исключила из своей делегации на ЧМ Огнена Вукоевича, который также фигурировал на видео.