ЦБ РФ могут разрешить проверять банки без предупреждения

Центробанк России может получить законодательные полномочия проводить проверки в кредитных организациях, схожие с оперативно-разыскными мероприятиями.

Поправки в разрабатывающийся законопроект могут наделить ЦБ правом без предупреждения проверять банки, но в присутствии свидетелей и при наличии оснований, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Кроме того, может измениться порядок взаимодействия Банка с правоохранительными органами. В том числе предлагается оставить обоснованное предположение о мошеннических операциях в банке единственным условием для подачи заявления и материалов в правоохранительные органы.

Напомним, производителей и продавцов продуктов питания также могут начать проверять без предупреждения.