Власти Йошкар-Олы потратят на реконструкцию автодрома 7 миллионов рублей
Власти Йошкар-Олы займутся реконструкцией автодрома. На эти цели планируется потратить около 7,1 млн рублей.
Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, администрация города рассчитывает заменить асфальт на участке площадью более 7 тысяч кв. м.
Кроме того, будет заново создана система освещения на 11 опорах линий электропередач и нанесена соответствующая разметка.
Напомним, что в начале июня глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил мэру Йошкар-Олы Евгению Маслову заняться восстановлением автодрома. Он раскритиковал состояние полигона и заявил, что на такой площадке невозможно готовить квалифицированных водителей.ОбществоИнфраструктура
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