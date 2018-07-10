Новости общества

10:39 МСК
Новости раздела
Общество

Власти Йошкар-Олы потратят на реконструкцию автодрома 7 миллионов рублей

10:06, 10.07.2018
Власти Йошкар-Олы потратят на реконструкцию автодрома 7 миллионов рублей
Фото: mari-el.gov.ru

Власти Йошкар-Олы займутся реконструкцией автодрома. На эти цели планируется потратить около 7,1 млн рублей.

Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, администрация города рассчитывает заменить асфальт на участке площадью более 7 тысяч кв. м.

Кроме того, будет заново создана система освещения на 11 опорах линий электропередач и нанесена соответствующая разметка.

Напомним, что в начале июня глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил мэру Йошкар-Олы Евгению Маслову заняться восстановлением автодрома. Он раскритиковал состояние полигона и заявил, что на такой площадке невозможно готовить квалифицированных водителей.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем