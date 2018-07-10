Россияне считают Францию главным фаворитом ЧМ-2018 — ВЦИОМ

Как показал опрос ВЦИОМ, 21% респондентов считает сборную Франции главным претендентом на победу в ЧМ-2018. 18% опрошенных верят, что доберется до финала и победит Англия, 17% полагают, что лучшей станет Хорватия, а 14% записали в фавориты Бельгию.

Социологи выяснили, что за ходом игры сборной России с командой Хорватии следили 68% опрошенных. Надеялись на победу сборной России — 69%, сообщает «РИА Новости».

Напомним, 7 июля Россия по пенальти уступила Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018.