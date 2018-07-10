Компания «Метар-Инжиниринг» выдвинула требования к «КЗСК-Силикон» из-за долга в 4,27 млрд рублей
ООО «Метар-Инжиниринг» из Москвы, которой «КЗСК-Силикон» задолжал по госконтракту, выдвинуло требования в размере 4,27 млрд рублей.
Отмечается, что фирма — истец, год назад инициировавший банкротство компании. Арбитражный суд Татарстана в рамках банкротного дела АО рассмотрит это заявление 24 июля 2018 года, сообщает ИА Regnum.
Ранее Арбитражный суд Татарстана отказал Федеральной налоговой службе (ФНС) во включении претензий общим объемом 837,75 млн рублей в реестр кредиторов АО «Казанский завод синтетического каучука».ПроисшествияБизнес Татарстан
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