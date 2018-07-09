Ростех оценил сверхпрочные российские ноутбуки в 500 тысяч рублей

Сверхпрочные ноутбуки на основе процессора «Эльбрус» разработали в первую очередь в интересах Минобороны, а также Росгвардии. Стоимость каждого изделия оценивается в 500 тыс. рублей



«Спрос на такие изделия оценивается в несколько тысяч в год, стоимость начинается от 500 тыс. рублей и зависит от комплектации, при этом американские аналоги стоят примерно в два раза дороже», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Ростеха.

Ноутбук ЕС1866 является разработкой холдинга «Росэлектроника». Он основан на отечественной защищенной платформе «Эльбрус» и работает под управлением программного обеспечения российской разработки.

Отмечается, что устройство разработано в интересах Минобороны, при этом контракт с силовым ведомством пока не заключен.

«Среди других потенциальных заказчиков — Росгвардия и прочие силовые структуры. Помимо этого, оно будет востребовано в коммерческих компаниях, работающих в экстремальных условиях, к примеру нефтяных, газодобывающих, ведущих геологическую разведку», — добавил представитель Ростеха.

Специалисты Казанского вертолетного завода (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») представили новейшие системы для комфорта и безопасности полетов.

