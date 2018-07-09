Правительство поддержало законопроект о наказании за вовлечение подростков в протесты

Правительство России поддержало законопроект Госдумы о наказании до 15 суток ареста за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.



«Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях, в связи с чем является актуальным и заслуживает поддержки», — передает «Интерфакс» со ссылкой на заключение правительства.

Штраф за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции для граждан составит от 30 до 50 тыс. рублей. Также законом предусмотрены обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Должностным лицам за нарушение закона придется выплатить штраф от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — 250—500 тыс. рублей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала целесообразным установить законодательный запрет на участие несовершеннолетних в протестных акциях.

