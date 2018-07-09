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В Казани задержан проректор КНИТУ-КАИ

18:07, 09.07.2018

Фигурантом уголовного дела ГСУ МВД Татарстана стал проректор по развитию КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев. Как утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах, он привлечен к ответственности по делу о бюджетном хищении при исполнении контракта в размере не менее 90 млн рублей.

Источники в руководстве КАИ подтвердили информацию о задержании Гуреева, подчеркнув, что оно произошло еще вчера, а сегодня на рабочем месте проректора не было.

В МВД Татарстана уклонились от комментариев по резонансному делу.

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