В Казани задержан проректор КНИТУ-КАИ

Фигурантом уголовного дела ГСУ МВД Татарстана стал проректор по развитию КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев. Как утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах, он привлечен к ответственности по делу о бюджетном хищении при исполнении контракта в размере не менее 90 млн рублей.

Источники в руководстве КАИ подтвердили информацию о задержании Гуреева, подчеркнув, что оно произошло еще вчера, а сегодня на рабочем месте проректора не было.

В МВД Татарстана уклонились от комментариев по резонансному делу.