ЦБ может получить полномочия проводить обыски в банках

Центробанк РФ может получить полномочия проводить проверки в кредитных организациях, схожие с оперативно-розыскными мероприятиями.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, поправки могут войти в готовящийся ко второму чтению законопроект, который регулирует взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ РФ.

Если документ в конечном итоге будет принят, то сотрудники ЦБ с разрешения председателя Банка России или его заместителя смогут проводить контрольное мероприятие в банке без его предварительного уведомления и в присутствии двух свидетелей, а также с применением видеозаписи или фото- и киносъемки.

Ранее Банк России обязал банки и операторов услуг платежной инфраструктуры с 1 июля информировать ЦБ о хакерских атаках.