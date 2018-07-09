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В питьевой воде «Ново-Лядовская», продаваемой в пермских киосках, обнаружили синегнойную палочку

15:47, 09.07.2018
В питьевой воде «Ново-Лядовская», продаваемой в пермских киосках, обнаружили синегнойную палочку
Фото: pixabay.com

Прокуратура выявила нарушения в реализации воды через сеть киосков «Ново-Лядовская» в Мотовилихинском районе Перми.

По результатам лабораторных испытаний было установлено, что 5 из 8 проб не отвечают требованиям СанПиН. Так, в воде были обнаружены кишечная и синегнойная палочки. Добавим, присутствие данных организмов в воде свидетельствует о ее недостаточной очистке.

Материалы проверки прокуратурой района направлены в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю для решения вопроса о привлечении к административной ответственности и приостановлении деятельности киосков, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, прокурором района руководителю поставщика воды внесено представление об устранении нарушений.

Напомним, ранее Россельхознадзор выявил в полуфабрикатах прикамского мясокомбината бактерии кишечной палочки.

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