Россельхознадзор выявил в полуфабрикатах прикамского мясокомбината бактерии кишечной палочки
В ходе проверки продукции «Кунгурского мясокомбината» в Пермском крае были обнаружены листерии и бактерии кишечной палочки.
Специалисты нашли микроорганизмы в говяжьих полуфабрикатах. В связи с этим выпускаемая продукция предприятия попала под усиленный лабораторный контроль. Также были введены временные ограничения на поставки мяса в часть соседних стран, сообщили в Россельхознадзоре.
Стоит отметить, что проверка ведомства проходила по всей России. По итогам было обнаружено более 20 нарушений на различных предприятиях.
Напомним, ранее Роскачество выявило в кефире шести производителей плесень и кишечную палочку.Общество
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