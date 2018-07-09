Арбитраж Чувашии признал банкротом «Победу» по иску «Татсоцбанка»

Арбитражный суд Чувашии признал банкротом ООО «Победа» депутата чебоксарского горсобрания Виктора Шмакова. Постановление суда было вынесено 4 июля.

Исполняющим обязанности конкурсного управляющего «Победы» назначен Олег Хитров.

Согласно материалам суда, на 1 января 2017 года долги строительной компании достигли 844,5 млн рублей, что в 290 раз превысило ее среднемесячную выручку.

При этом представитель компании ранее заявлял, что дом №83 по улице Калинина будет введен в эксплуатацию уже 1 июля, передает «Правда ПФО».

Напомним, «Реальное время» писало о конфликте «Татсоцбанка» и «Победы». Сам Шмаков рассказывал, что был обманут сотрудниками банка.